Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 8 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 8 июля
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