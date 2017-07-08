В учениях Sea Breeze - 2017 примут участие 17 стран

Военные будут отрабатывать свои навыки 10–22 июля на Черном море

Военные учения Sea Breeze - 2017 пройдут 10–22 июля на Черном море. В них примут участие вооруженные силы в общей сложности 17 государств. Об этом говорится в сообщении командования вооруженных сил США в Европе (EUCOM), передает 112 Украина.

В нынешнем году в маневрах, помимо организаторов США и Украины, будут задействованы воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции. Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта.

Целью маневров объявлено улучшение взаимодействия и гибкости применения вооруженных сил стран-участниц, усиление средств совместного нанесения удара.

Будет проводиться отработка военно-морских операций по изоляции поля боя, применения средств противовоздушной обороны, мероприятий по борьбе за живучесть кораблей, поисково-спасательных операций.

Организаторы Sea Breeze утверждают, что их проведение направлено на обеспечение стабильности в Черноморском регионе.

С американской стороны в Sea Breeze будут принимать участие два оснащенных управляемыми ракетами корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, а также один патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

В общей сложности в маневрах будут участвовать около 800 военных моряков и морских пехотинцев США.