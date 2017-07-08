Порошенко внес в Раду законопроекты об отмене е-декларирования антикоррупционных организаций

Подавать отчеты о доходах и расходах планируют обязать все общественные организации

Президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Накануне эти проекты представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

"Как мы и договаривались, законопроекты подготовлены, и я их вношу", - сказал Порошенко.

Президент рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. Он отметил, что замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи.

По словам Порошенко, в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности.

Заместитель главы Администрации президента Шимкив отметил, что законопроектом предлагается прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, которые получают напрямую средства доноров - международную техническую помощь. Он также подчеркнул, что публичную отчетность будут подавать все общественные организации без учета специализации и источников доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан, чтобы учесть интересы военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации президента и депутатов Верховной Рады для согласования изменений к соответствующему закону.