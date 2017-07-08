АТО: боевики дважды применяли минометы

Сегодня боевики 11 раз обстреливали подразделения ВСУ. Дважды оккупанты применяли минометы. Потерь среди наших бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На данной части фронта сегодня было зафиксировано 5 вражеских вооруженных провокаций. Четыре из этих обстрелов противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, совершил по позициям сил АТО в районе Широкино. Кроме того, еще ночью захватчики из минометов калибра 120 мм обстреляли наши оборонительные укрепления в окрестностях Марьинки.

Донецкое направление. На этом участке линии боевого соприкосновения пророссийские вооруженные банды открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Зайцевл, Песков и дважды - в пригороде Авдеевки. Здесь бандиты применяли почти весь имеющийся у них спектр пехотного вооружения, а также крупнокалиберные пулеметы и БМП.

Луганское направление. Около полудня боевики обстреляли защитников поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.