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Главная » Страна » КГГА обещает обеспечить временным жильем людей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме
КГГА обещает обеспечить временным жильем людей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме
Фото: facebook.com/Оксана Блищик

КГГА обещает обеспечить временным жильем людей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме

В отселении нуждаются 70 человек

08.07.17 16
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Жильцов дома в Голосеевском районе, где в субботу, 8 июля, произошел взрыв газа, обеспечат временным жильем. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горадминистрации Геннадий Плис, передает пресс-служба КГГА.

"Все, кому необходимо временное жилье, будут им обеспечены", – подчеркнул Плис.

По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 жителей.

Он также сообщил, что под завалами на месте взрыва продолжаются поиски еще одного человека.

Кроме того, Плис уточнил, что погибшая – 44-летняя Гурова, у которой осталось двое детей.

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook заверил, что со стороны государства будет сделано все необходимое для помощи пострадавшим в результате взрыва.

"Я постоянно получаю информацию от министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя ГСЧС Николая Чечеткина. Со стороны государства делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал в результате взрыва", - написал премьер.

Напомним, в субботу, 8 июля,  в здании по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв бытового газа. Погибла женщина и еще 6 человек пострадали.

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