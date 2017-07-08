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Главная » Страна » В Киеве возросло количество жертв взрыва в жилом доме
В Киеве возросло количество жертв взрыва в жилом доме
Фото: facebook.com/golsvkiev

В Киеве возросло количество жертв взрыва в жилом доме

Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины

08.07.17 12
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Число жертв взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева возросло до двух человек. Об этом сообщает УНН.

Спасатели во время поисково-спасательных работ под завалами доНа третьем этаже дома в Голосеевском районе столицы, где сегодня произошел взрыв, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.

"На третьем этаже дома в Голосеевском районе столицы, где сегодня произошел взрыв, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины", - говорится в сообщении. 

Отец мужчины, которого искали под завалами, узнал в погибшем своего сына.

Напомним, в субботу, 8 июля,  в здании по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв бытового газа. Погибла женщина и еще 6 человек пострадали.

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