В Киеве возросло количество жертв взрыва в жилом доме

Число жертв взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева возросло до двух человек. Об этом сообщает УНН.

Спасатели во время поисково-спасательных работ под завалами доНа третьем этаже дома в Голосеевском районе столицы, где сегодня произошел взрыв, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.

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"На третьем этаже дома в Голосеевском районе столицы, где сегодня произошел взрыв, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины", - говорится в сообщении.

Отец мужчины, которого искали под завалами, узнал в погибшем своего сына.

Напомним, в субботу, 8 июля, в здании по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв бытового газа. Погибла женщина и еще 6 человек пострадали.