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В Донецкой области на шахте погиб горняк
Архивное фото

В Донецкой области на шахте погиб горняк

Авария произошла в Новогродовке

08.07.17 59
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В субботу, 8 июля, на шахте "Россия" (ГП "Селидовуголь", город Новогродовка Донецкой области) погиб крепильщик.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в Facebook.

"Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке четыре проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование", - заявляет Волынец.

Шахта "Россия", она же "Котляревская", была введена в эксплуатацию в 1960 году.

Напомним, 8 марта в результате аварии на шахте в Торецке Донецкой области погиб горняк. В шахте проводились ремонтные работы, во время которых выброс угля и газа, что и послужило причиной трагедии.

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