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Главная » Страна » Фото В Тернопольской области в обрыв сорвался автобус с туристами
<span class="label red">Фото</span> В Тернопольской области в обрыв сорвался автобус с туристами
Фото: ntktv.ua

Фото В Тернопольской области в обрыв сорвался автобус с туристами

Погибла девушка, пять человек госпитализировали

08.07.17 160
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В Тернопольской области в селе Ягельница Чертковского района около 18:00 часов 8 июля сорвался в обрыв автобус с туристами. Об этом сообщает местное издание Ntktv.ua.

Погибла 25-летняя девушка. В больницу госпитализировали минимум 5 человек.

"Автобус "Setra" с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и несколько раз перевернулся. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети", - говорится в сообщении.

45 пассажиров автобуса ехали на море. По словам потерпевших, причиной аварии стал сильный ливень.

Фото: ntktv.ua

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