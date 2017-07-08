В Тернопольской области в селе Ягельница Чертковского района около 18:00 часов 8 июля сорвался в обрыв автобус с туристами. Об этом сообщает местное издание Ntktv.ua.

Погибла 25-летняя девушка. В больницу госпитализировали минимум 5 человек.

"Автобус "Setra" с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и несколько раз перевернулся. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети", - говорится в сообщении.

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45 пассажиров автобуса ехали на море. По словам потерпевших, причиной аварии стал сильный ливень.

Фото: ntktv.ua