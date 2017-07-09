Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко скоординировали дальнейшие действия по деоккупации Украины. Об этом Порошенко заявил на брифинге по итогам переговоров с Тиллерсоном, написал его пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Мы скоординировали наши дальнейшие действия по деоккупации Украины", – сказал Порошенко.

Ми скоординували наші подальші дії щодо деокупації України - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 июля 2017 г.

Тиллерсон заявил, что Российская Федерация должна сделать первые шаги по безопасности в Донбассе, в том числе прекратить обстрелы украинских позиций.

"РФ должна осуществить первые шаги безопасности, включая прекращение огня. Мы недовольны, что нет прогресса", - заявил Тиллерсон.

Тіллерсон: РФ має здійснити перші кроки щодо безпеки включно з припиненням вогню. Ми незадоволені, що нема прогресу. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 июля 2017 г.

Кроме того, Тиллерсон отметил прогресс в украинских реформах.

Тіллерсон: українська влада здійснила величезні кроки на шляху реформ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 июля 2017 г.