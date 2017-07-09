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Видео Тиллерсон и Порошенко скоординировали действия по деоккупации Украины

<span class="label red">Видео</span> Тиллерсон и Порошенко скоординировали действия по деоккупации Украины
Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Президент Украины провел переговоры с госсекретарем США

09.07.17 218
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко скоординировали дальнейшие действия по деоккупации Украины. Об этом Порошенко заявил на брифинге по итогам переговоров с Тиллерсоном, написал его пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Мы скоординировали наши дальнейшие действия по деоккупации Украины", – сказал Порошенко.

Тиллерсон заявил, что Российская Федерация должна сделать первые шаги по безопасности в Донбассе, в том числе прекратить обстрелы украинских позиций.

"РФ должна осуществить первые шаги безопасности, включая прекращение огня. Мы недовольны, что нет прогресса", - заявил Тиллерсон.

Кроме того, Тиллерсон отметил прогресс в украинских реформах.

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