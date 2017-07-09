Порошенко: Украина и США договорились противостоять строительству "Северного потока-2"

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились противостоять строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Наше энергетическое сотрудничество связано, в том числе и с тем, чтобы не допустить строительства "Северного потока-2", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что строительство этого объекта имеет, прежде всего, политические цели.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2".

"Мы солидарны в поддержке Украины. Сотрудничество делает нас сильнее. Европарламент будет проводить консультации и следить за ситуацией вокруг мандата Еврокомиссии по "Северному потоку-2", - отметил депутат Европарламента Ежи Бузек.

Кроме того, по словам Бузека, Европарламент требует объяснения причины невозможности применения Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2".