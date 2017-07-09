Отмена санкций против РФ до решения проблем Украины и Сирии исключена, – Трамп

Соединенные Штаты Америки не отменят санкции против России до решения проблем Украины и Сирии. Соответствующая запись размещена на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.

"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии", – отметил Трамп.

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Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Напомним, ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Украину подтвердил сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений.

"Санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит все условия", – заявил Тиллерсон.

В то же время президент Украины Петр Порошенко уточнил, что США сохранят санкции против России до полной деоккупации Украины.

"Пока не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", - отметил он и подчеркнул, что санкции против России, прежде всего, связаны с обеспечением мира в Украине.