Отмена санкций против РФ до решения проблем Украины и Сирии исключена, – Трамп

Соединенные Штаты Америки не отменят санкции против России до решения проблем Украины и Сирии. Соответствующая запись размещена на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.
"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии", – отметил Трамп.
Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.
Напомним, ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Украину подтвердил сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений.
"Санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит все условия", – заявил Тиллерсон.
В то же время президент Украины Петр Порошенко уточнил, что США сохранят санкции против России до полной деоккупации Украины.
"Пока не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", - отметил он и подчеркнул, что санкции против России, прежде всего, связаны с обеспечением мира в Украине.