Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Голосеево переселили на Подол

В воскресенье, 9 июля, 23 пострадавших в результате взрыва, произошедшего в Голосеевском районе, поселились во временном жилье в Подольском районе на ул. Оболонской.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и публикует фотографии временного пристанища пострадавших.

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Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Как сообщается, сейчас город имеет маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья.

Напомним, в субботу, 8 июля, в Киеве прогремел мощный взрыв на Голосеевском проспекте. Предварительная причина - взрыв бытового газа.