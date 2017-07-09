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Главная » Страна » Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Голосеево переселили на Подол

Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Голосеево переселили на Подол

Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Голосеево переселили на Подол
Фото: КГГА

Киев имеет маневренный фонд жилья

09.07.17 315
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В воскресенье, 9 июля, 23 пострадавших в результате взрыва, произошедшего в Голосеевском районе, поселились во временном жилье в Подольском районе на ул. Оболонской.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и публикует фотографии временного пристанища пострадавших.

Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Как сообщается, сейчас город имеет маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья.

Напомним, в субботу, 8 июля, в Киеве прогремел мощный взрыв на Голосеевском проспекте. Предварительная причина - взрыв бытового газа.

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