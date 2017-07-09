Контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов

Контрразведка СБУ задержала друга "Моторолы", "Гиви" и Захарченко на пути в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал это трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский", - сообщает Цаплиенко.

Журналист рассказал, что после перехода границы с Приднестровьем Валерий Войтенко должен был "превратиться" в настоящего российского полковника Валерия Гратова, бывшего начальника личной охраны президента непризнанной ПМР, действующего инструктора сепаратистов, близкого друга "Гиви" и "Моторолы".

"Контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий "Саныч". Известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие – он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. В Донбассе", - отметил Цаплиенко.

Напомним, Тиллерсон и Порошенко скоординировали действия по деоккупации Украины.