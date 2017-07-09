Самолеты НАТО приземлились в Одессе

В Одессу на предстоящие международные учения Си Бриз-2017, которые пройдут с 10 по 23 июля, прибывают спецподразделения стран НАТО.
Накануне в одесском аэропорту приземлились два военно-транспортных самолета, пишет "Думская".
"Американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов, а около 18:30 венгерский C-17A Globemaster III доставил к нам несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений", – говорится в сообщении.
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Разгрузка продлилась недолго: примерно через два часа оба самолета ушли на аэродромы вылета.
Напомним, ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины.