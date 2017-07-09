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ТЭЦ на биомассе могут появиться в Харьковской области

ТЭЦ на биомассе могут появиться в Харьковской области
Иллюстративное фото

Биологические тепловые электроцентрали хотят построить в городах Волчанск и Купянск

09.07.17 121
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На территории Харьковской области могут установить две биологические тепловые электроцентрали и станции по производству энергии из отходов.

Этот вопрос обсудил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук с вице-президентом корпорации "МАСТ-ИПРА" Александром Греховодовым, сообщила пресс-служба правительства.

БиоТЕЦ позволят фактически полностью удовлетворить потребности городов в электроэнергии, а также восстановить круглогодичное горячее централизованное водоснабжение.

"БиоТЕЦ - это эффективное решение энергетических и экономических проблем городов. Население будет обеспечено жизненно необходимыми ресурсами, повысится энергобезопасность городов, улучшится экономическая ситуация, будут появляться новые рабочие места, заработают новые рынки потребления возобновляемых источников энергии", - сказал Савчук.

Греховодов сообщил, что сейчас корпорация работает над проектами установки в городах Волчанск и Купянск двух ТЭЦ на биомассе (древесной щепе, отходах сельского хозяйства), электрической мощностью 9,6 МВт и тепловой мощностью 21 Гкал/ч каждая.

Напомним, Соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы вступило в силу.

 

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