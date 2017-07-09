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Главная » Страна » Со следующей недели синоптики обещают по всей Украине дожди с грозами

Со следующей недели синоптики обещают по всей Украине дожди с грозами

Со следующей недели синоптики обещают по всей Украине дожди с грозами
Иллюстративное фото

Лето не перестает удивлять 

09.07.17 484
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На следующей неделе ожидается переменная облачность - отметка термометра поднимется до +27 градусов днем и до +15 ночью. 

Во вторник, 11 июля, погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. Днем +32, ночью +18.

В среду ночью возможен дождь, днем же будет облачно. Температура ночью будет +22, а днем +29.

В четверг днем ожидается дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью будет +19, а днем +24 градуса.

В пятницу будет облачно но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, а ночью - до +15.

В субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22 градусов, а в воскресенье осадков не предвидится. Ожидается до +24 градусов. 

Напомним, ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром.

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