Со следующей недели синоптики обещают по всей Украине дожди с грозами

На следующей неделе ожидается переменная облачность - отметка термометра поднимется до +27 градусов днем и до +15 ночью.

Во вторник, 11 июля, погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. Днем +32, ночью +18.

В среду ночью возможен дождь, днем же будет облачно. Температура ночью будет +22, а днем +29.

В четверг днем ожидается дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью будет +19, а днем +24 градуса.

В пятницу будет облачно но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, а ночью - до +15.

В субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +22 градусов, а в воскресенье осадков не предвидится. Ожидается до +24 градусов.

Напомним, ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром.