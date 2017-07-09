Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины

Спикер парламента Андрей Парубий выступает за лишение делегации России в Совбезе ООН права вето в вопросах, касающихся Украины.
Об этом он сказал на встрече с Генсеком Организации Антонио Гутеррешем.
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"Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины", - сказал глава парламента.
Напомним, Гутерриш находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с президентом и премьером.