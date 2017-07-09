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Ситуация в Донбассе

Боевики били по силам АТО из минометов

Боевики били по силам АТО из минометов
Иллюстративное фото

Потерь среди наших бойцов сил вследствие вражеских обстрелов сегодня не было

09.07.17 21
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Подконтрольные России гибридные бандформирования не прекращают нарушать договоренности о прекращении огня и продолжают обстреливать позиции ВС Украины.

С начала суток боевики 10 раз применяли оружие против украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, два раза бандформирования били по укреплениям АТО из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов сегодня не было.

На приморском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования еще до рассвета и под утро открывали огонь по украинским армейцам, которые держат оборону в районе Павлополя и Широкино. При этом бандиты применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

На донецком направленииоколо полудня боевики все же обстреляли из противотанковых гранатометов и другого пехотного вооружения оборонительные укрепления сил АТО вблизи Авдеевки.

На луганском направлении боевики с начала суток нарушали перемирие пять раз. Утром из минометов калибра 120 мм били по опорным пунктам ВСУ неподалеку Крымского и Новотошковского. А после обеда обстреляли из стрелкового оружия одно из подразделений ВС Украины, которое укрепилось возле поселка Желтое, и снова открывали огонь из противотанковых гранатометов в районе Бахмутской трассы.

Напомним, СБУ задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко.

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