Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Во Львове решили взвешивать мусор

Во Львове решили взвешивать мусор

Во Львове решили взвешивать мусор

За последние сутки уже взвесили 78 машин

10.07.17 10
000

С целью ведения четких расчетов по количеству отходов на Львовщине впервые начали взвешивать мусор.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что вчера, 9 июля, работали три соответствующих взвешивающих комплекса.

"Машины взвешивают мусор круглосуточно, его учитывают и только тогда вывозят из города. За последние сутки уже взвесили 78 машин, которые вывезли из города 912,3 тонн твердых бытовых отходов с переполненных мусорных площадок", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве появятся первые в Украине центры переработки отходов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве появятся первые в Украине центры переработки отходовУченые показали катастрофическое загрязнение океанов пластикомИз Львова вывезли более 80% твердых бытовых отходов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1380
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 3445
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 19300
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2089
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 680
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1436
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 949
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2952
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 949
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1186
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 3759 / 4220
  2. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 1962 / 2253
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 1570 / 1783
  4. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1530 / 3005
  5. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1336 / 1444
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1241 / 19300
  7. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1232 / 1363
  8. Самолеты НАТО приземлились в Одессе 1177 / 1340
  9. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1046 / 1186
  10. В возрасте 87 лет ушел из жизни легендарный художник Илья Глазунов 973 / 1117
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 17 / 4220
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 12 / 3005
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 9 / 40309
  4. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 8 / 1436
  5. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 8 / 2253
  6. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 7 / 6042
  7. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 7 / 949
  8. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 13338
  9. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 6 / 6228
  10. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 6 / 1783
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.