Во Львове решили взвешивать мусор

С целью ведения четких расчетов по количеству отходов на Львовщине впервые начали взвешивать мусор.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Отмечается, что вчера, 9 июля, работали три соответствующих взвешивающих комплекса.
"Машины взвешивают мусор круглосуточно, его учитывают и только тогда вывозят из города. За последние сутки уже взвесили 78 машин, которые вывезли из города 912,3 тонн твердых бытовых отходов с переполненных мусорных площадок", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве появятся первые в Украине центры переработки отходов.