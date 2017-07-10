Ситуация в зоне АТО накаляется

Боевики наращивают свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения. По сравнению с предыдущими днями количество и интенсивность вражеских обстрелов выросли почти вдвое. Кроме того, противник все чаще применяет артиллерию и другие запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружений.

Всего в течение минувших суток оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера в результате боевых действий не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, из 82-мм минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Березовой, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловка. Там же, а также вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Марьинки, кремлевские наемники методично обстреливали украинских армейцев из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - из вооружения БМП.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования открывали огонь по подразделениям сил АТО 8 раз. Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. Кроме того, уже поздно вечером бандиты из противотанковых гранатометов обстреляли одно из подразделений ВСУ около Верхнеторецкого.

Луганское направление. Боевики 10 раз нарушали перемирие. Обстреляв еще утром из 120-мм минометов позиции ВС Украины в районе Крымского и Новотошковское, оккупанты продолжили обстрелы днем. В частности, из стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи поселка Желтое, дважды обстреливали защитников Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Малинового били из подствольных гранатометов. Вечером бандиты из пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого. Неподалеку Новоалександровки преступники били из БМП. А военнослужащих ВС Украины, которые держат оборону в районе Новозвановки, захватчики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.