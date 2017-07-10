Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса"

Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) находятся на стадии подготовки, но для того, чтобы они состоялись пока не хватает "мяса". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки. Ведется подготовка экспертами. Чтобы этот разговор состоялся, безусловно, нужно наработать "мясо" для этого. Пока "мяса", очевидно, недостаточно", - сказал Песков.

Напомним, 8 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" прошла встреча лидеров Германии, Франции и России. Ангела Мекрель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе, согласованного в рамках Минских договоренностей.