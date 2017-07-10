Тымчук: К дискредитации безвиза в ОРЛО подключилась "санэпидемстанция ЛНР"

Боевики распространяют слухи об "завезенных" эпидемиях в Украине

Руководство террористической организации "ЛНР" ведет пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию безвизового режима Украины с ЕС и снижения количества поездок местных жителей за границы оккупированной территории. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В "ЛНР" к попыткам дискредитировать безвизовый режим Украины с ЕС и снизить количество поездок местных жителей на неоккупированную территорию активно подключается "санэпидемстанция ЛНР", - отметил он.

В частности, сотрудники СЭС стали усиленно распространять среди местных жителей слухи об эпидемиях различных заболеваний (кори, холеры, бешенства, ботулизма, сальмонеллеза) во всём причерноморском регионе Украины.

"Якобы после "открытия безвиза" идёт "неконтролируемая миграция населения", при этом "в Украине наблюдается недопоставка вакцинирующего материала". По версии "СЭС ЛНР", якобы все эти опасные болезни "завозятся из Румынии", - сообщил Тымчук.

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С таким обращением выступил "главврач республиканской СЭС ЛНР" Дмитрий Анатольевич Докашенко, который предостерег местных жителей от выезда из "ЛНР" на неоккупированную территорию Украины.