Геращенко: СНБО сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины сегодня, 10 июля, рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления на заседании круглого стола по вопросу деоккупации Донбасса, передает 112 Украина.

Заседание Совета, по ее словам, пройдет в ближайшие часы.

"Мы сегодня должны дискутировать относительно того, как вернуть эти территории. Как вам известно, экспертами СНБО с привлечением народных депутатов Украины был разработан проект закона о реинтеграции Донбасса. В ближайшие часы он будет обсужден на Совете по нацбезопасности и обороны и будет принято решение: или в таком варианте подается этот текст в парламент, туда после дискуссии будут внесены изменения. Я надеюсь, что мы проведем дискуссию по тексту этого законопроекта и в рамках Минской платформы", - сказала Геращенко.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

Журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", которая состоит из преамбулы и шести пунктов.