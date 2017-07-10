Планов громадье. Что должна успеть Верховная Рада перед летними каникулами

Депутатская неприкосновен­ность, кадровые вопросы, ключевые реформы — за четыре рабочих дня депутаты не смогут со всем этим справиться. Но в отпуск всё равно уйдут

14 июля — последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами. Формально до 21 июля в их расписании ещё значится "работа с избирателями", но де-факто подавляющее большинство нардепов уже на следующей неделе отправятся в "заграничные избирательные округа". Таким образом, для работы у них остаётся всего четыре дня, и рассмотреть все вопросы, которые накопились за последнее время, они просто не успеют физически. Шансы на то, что парламент проголосует за продление своей пленарной работы хотя бы на неделю, весьма сомнительные. "Депутатов не могут собрать даже в обычное время, а тут им придётся переносить свои отпуска… Сейчас нет "хозяина", который мог бы заставить депутатов сидеть и работать, они чувствуют себя полностью расслабленными", — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Фокус попытался оценить, успеют ли депутаты принять назревшие и перезревшие решения перед (не) заслуженным отдыхом.

Снятие депутатской неприкосновенности

До начала каникул парламентариям предстоит определиться с судьбой шести своих коллег, с которых Генпрокуратура просит снять депутатскую неприкосновенность. На данный момент Регламентный комитет уже рассмотрел представления по Евгению Дейдею, Андрею Лозовому, Олесю Довгому, Максиму Полякову и Бориславу Розенблату, в среду, 12 июля, комитет должен принять решение и по Михаилу Добкину. А 14 июля весь пакет представлений собираются вынести на голосование сессионного зала.

За тем, как члены Регламентного комитета старательно пытались отмазывать своих коллег, целую неделю наблюдала вся страна. В итоге Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура пока проигрывают с общим счетом 1:4 — комитет дал согласие на снятие неприкосновенности лишь с члена БПП Розенблата. Вносить на рассмотрение зала другие представления или нет, теперь должен решить спикер Андрей Парубий.

Дать уверенные прогнозы о результатах голосования собеседники Фокуса не берутся. "Есть политическая логика, а есть какие-то связи и неформальные договорённости. Я считаю, что самые высокие шансы потерять неприкосновенность у Розенблата, Довгого и Добкина", — отмечает Голобуцкий. Политолог Евгений Магда более пессимистичен. "В лучшем случае при наличии политической воли могут принять решение по Добкину. Хотя для коалиции было бы правильно продемонстрировать, что она может снять неприкосновенность с любого, в том числе и со своих членов", — говорит он.

До начала каникул депутатам предстоит определиться с судьбой шести своих коллег

Голосование состоится вскоре после визита в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, одной из главных тем которого стала борьба с украинской коррупцией. Это несколько повышает шансы на то, что депутаты решат показательно "сдать" кого-то из своих.

Но не исключено, что парламентарии в итоге примут половинчатые решения — например, снимут с нескольких своих коллег неприкосновенность, но не дадут согласия на их задержание и арест. Это развяжет руки прокуратуре для проведения дальнейших следственных действий, но сами фигуранты в любой момент беспрепятственно смогут уехать за рубеж. Впрочем, за время полуторамесячных каникул об этих историях могут все забыть, а в осеннем политическом сезоне главными станут другие герои и другие темы.

Кадровые вопросы

За последние месяцы на высших государственных должностях образовалось несколько вакансий, которые депутаты всё никак не могут закрыть. Речь о руководителях Нацбанка, Счётной палаты, Фонда госимущества, назначении нового омбудсмена, снятии с должностей министров аграрной и информационной политики Тараса Кутового и Юрия Стеця, которые написали заявления об отставке, назначении полноценного министра здравоохранения (Ульяна Супрун до сих пор работает с приставкой "и. о."). А переизбрание членов Центризбиркома откладывается уже не первый год, тогда как срок их полномочий закончился ещё летом 2014-го.

Шансы на то, что парламент наконец-то разберётся хотя бы с частью вакансий, фактически нулевые. "Не думаю, что будет принято хотя бы одно кадровое решение, хотя как минимум вопросы по Стецю и Кутовому следует закрыть. Но все эти решения должны сначала пройти через профильные комитеты, а сам парламент уже много месяцев де-факто работает лишь два дня в пленарном режиме, по вторникам и четвергам. Потому не успеют, да и консенсуса по кадровым вопросам пока нет", — подчёркивает Евгений Магда.

Как показывает практика, чем дольше депутаты затягивают с решением кадровых вопросов, тем труднее им договориться, ведь с появлением новых проблемных вакансий торги вокруг них между отдельными группами влияния становятся всё сложнее. Во время предыдущего длительного перерыва в работе парламента, который пришёлся на майские праздники, депутаты от коалиции наперебой обещали провести все необходимые переговоры и с возвращением на рабочие места оперативно решить хотя бы самые болезненные проблемы, например, перезагрузить ЦИК. Но бесконечные вялые "консультации" продолжаются до сих пор, и вряд ли стоит надеяться, что их завершат до осени.

Реформы

Даже если Рада не проголосует, то пенсии осенью все равно повысят за счет дополнительных доходов бюджета

Список ключевых реформ, которые требуют участия парламента, тоже довольно длинный: пенсионная, земельная, медицинская, новые правила приватизации и выборов, отмена депутатской неприкосновенности как таковой, чего недавно от них потребовал президент.

И опять-таки, особых шансов на их прохождение через парламент на этой неделе пока нет, тем более все вышеупомянутые темы очень политизированы. В рамках противодействия земельной реформе "Батькивщина" собирает подписи за всеукраинский референдум. Принятие в первом чтении всего одного закона, связанного с реформой здравоохранения, далось с большим трудом, а против и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Раде образовалась неформальная коалиция из представителей самых разных фракций. Отмена депутатской неприкосновенности и выборы по открытым спискам — из разряда тем, по которым бесплодные дискуссии ведутся годами.

Потому единственная реформа, которая может быть принята парламентом на последней рабочей неделе, — пенсионная. Хотя и тут жёсткое противодействие обеспечено — ведь различные оппозиционные фракции уже назвали правительственный проект "пенсионным геноцидом". В то же время этот вопрос важен для премьера Гройсмана с имиджевой точки зрения, ведь именно реформу пенсионной системы и повышение пенсий он давно выбрал приоритетными. Максимум, чего он может добиться от парламента, — голосование в первом чтении за эту реформу, что потребует немалых переговорных усилий. Впрочем, как заверял премьер, даже если Рада не проголосует, то пенсии осенью всё равно повысят за счёт дополнительных доходов бюджета.

Все остальные реформаторские законопроекты парламенту придётся отложить до осени, хотя в новом политсезоне на высокую продуктивность нардепов тоже не стоит надеяться. "Депутаты решили, что уже всё хорошо и можно не напрягаться. Тут поможет давление уже даже не гражданского общества, а избирателей. Если под парламентом стоит 100 тыс. человек, там просыпается здравый смысл", — заключает Евгений Магда.