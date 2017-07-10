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Введение виз для россиян нецелесообразно, – Тука

Введение виз для россиян нецелесообразно, – Тука
Георгий Тука / Фото: bykvu.com

Те, кому надо заехать, – заедут несмотря на все визовые режимы

10.07.17 53
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука оценил возможные последствия введения виз для граждан Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

"Как бы лично мне ни хотелось введения виз для россиян, я понимаю, что будут введены зеркальные действия и против наших сограждан. Ведь как бы мне ни неприятно было признавать, что мои сограждане ездят в Россию, я не могу игнорировать тот факт, что несколько миллионов граждан Украины ездят туда на заработки. И мое личное отношение к этому самому факту не изменить", – рассказал он в интервью Апострофу.

По мнению Туки, такие шаги со стороны государства точно не привлекут новых сторонников Украины.

Также он ответил на аргумент, что введение виз поможет лучше фильтровать россиян, которые въезжают на территорию Украины и, возможно, уменьшит количество диверсантов с паспортами РФ.

"Ложь. Откровенная ложь. Никаких профессиональных заключений от СБУ я не слышал. И никто их не услышит. Ведь все прекрасно понимают, что те, кому надо заехать – они это делали, делают и будут делать, несмотря на все визовые режимы", – подытожил Тука.

Напомним, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

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