Россия для Трампа является "слепым пятном", - сенатор

Президент США, мол, готов простить России кибератаки на американские выборы в 2016 году

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президент США Дональд Трамп отлично выступил в Польше, однако его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге была "катастрофической". Об этом сенатор он рассказал в интервью телеканалу NBC News, передает РБК-Украина.

"Президент Трамп выступил с действительно хорошей речью в Польше, но у него, по моему мнению, была катастрофическая встреча с президентом Путиным. 2 часа и 15 минут встречи. Тиллерсон и Трамп готовы простить и забыть, когда речь идет о кибератаках на американские выборы в 2016 году", – подчеркнул сенатор.

По мнению Грэма, для Трампа Россия является "слепым пятном", что дает возможность российскому президенту "делать то, что он делает".

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"Он (Трамп, - ред.) единственный, кого я знаю, сомневается в том, что сделала Россия в 2016 году", - подытожил американский сенатор.

Напомним, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.