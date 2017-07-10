Подавать заявку на вступление в НАТО прямо сейчас мы не будем, – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что не считает необходимым немедленно подавать заявку на вступление в НАТО и предлагает сконцентрироваться на реформах. Об этом он сказал, открывая заседание комиссии Украина-НАТО 10 июля в Киеве, передает Европейская правда.

Президент напомнил о новых законодательных нормах, определяющих вступление в Альянс в качестве цели Украины.

"Украина законодательно определила вступление в НАТО как одну из основ нашей внешней политики... Ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето или право разрешения относительно нашего выбора", – подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что Киев ставит в качестве приоритета завершение необходимых реформ, включая реформирование структуры Вооруженных сил.

"Это (решение ВР) не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Это значит, что мы должны выполнить программу реформ. И тут нам нужна поддержка партнеров со стороны НАТО", – заявил он.

Напомним, 8 июня 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.