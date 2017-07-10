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Главная » Страна » ВККС назовет состав нового Верховного суда до 1 августа

ВККС назовет состав нового Верховного суда до 1 августа

ВККС назовет состав нового Верховного суда до 1 августа
Фото из открытых источников

Комиссии осталось проверить еще 22 кандидата

10.07.17 80
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Высшая квалификационная комиссия судей намерена определить победителей конкурса в новый Верховный суд до 1 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС.

"Рейтинг кандидатов будет сформирован после проведения всех пленарных заседаний и обнародован до 1 августа 2017 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 10, 12 и 14 июля комиссия рассмотрит оставшихся 22 кандидатов, на избрание которых наложил вето Общественный совет добропорядочности.

Всего в течение пленарных заседаний ВККС по состоянию на 7 июля приняла решение относительно 88 кандидатов, из которых 24 не подтвердили способность осуществлять правосудие в Верховном суде, а 64 - подтвердили.

Напомним, 7 июля члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добродетели (ОСД) на избрание действующего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка в новый состав Верховного суда.

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