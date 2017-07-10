Парубий: Все представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рада может рассмотреть 13 июля

Народным депутатам предлагают рассмотреть все представления о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов в четверг, 13 июля. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Украинская правда.

Спикер отметил, что не все представления ГПУ были рассмотрены в комитетах, в частности, представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.

По словам Парубия, если Верховная Рада поддержит предложение о рассмотрении всех представлений вместе, то их рассмотрят в четверг, 13 июля.

"Если нет - мы завтра начнем рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности", - отметил Парубий.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с шести депутатов: Евгения Дедей, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова, Борислава Розенблата и Михаила Полякова.