Военные учения Sea Breeze-2017 начинаются в Черном море

Учения пройдут с 10 по 23 июля

Сегодня,10 июля, в Черном море начинаются совместные с НАТО военные учения Sea Breeze-2017. Об этом сообщает Укринформ.

Учения пройдут с 10 по 23 июля. Ожидается, что в них примут участие военные из 17 стран.

9 июля в одесский порт для участия в предстоящих учениях Sea Breeze-2017 зашло сразу три турецких судна, в том числе подводная лодка.

В Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу".

Также в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО. Так, американский C-130J "Геркулес" привез дюжину специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.