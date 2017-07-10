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Суд арестовал киевский дельфинарий "Немо"
Фото из открытых источников

Суд арестовал киевский дельфинарий "Немо"

Прокуратура считает, что здание построено незаконно

10.07.17 58
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Суд арестовал дельфинарий "Немо" в Киеве. Об этом говорится в определении суда от 3 июля, сообщают Українські Новини.

Согласно ему, Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры с 16 декабря 2014 года осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 22 мая 2017 года предприятие "Ардал" на основании договора купли-продажи передало в собственность лицу земельный участок с целевым назначением для строительства, обслуживания и эксплуатации автозаправочного комплекса", - отмечают в сообщении.

Указано, что на этом земельном участке в настоящее время находится и эксплуатируется двухэтажное здание, в котором находится Киевский дельфинарий "Немо".

Согласно письму из Государственной архитектурно-строительной инспекции от 9 июня 2017 года, в департаменте отсутствует информация о выдаче разрешения ООО "Нерум", ООО "Ардал" или другим организациям на выполнение строительных работ по указанному адресу.

Также 20 августа 2013 года Хозяйственным судом Киева вынесено решение, согласно которому ООО "Нерум" обязано снести самовольно построенное нежилое здание, которое эксплуатируется в качестве дельфинария.

Вместе с тем, несмотря на требования закона, а именно на то, что целевое назначение земельных участков не соответствовало намерениям застройщика и не рассчитано на строительство двухэтажного капитального здания, департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета не выданы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка.

Кроме того, Госархстройинспекцией не выдано соответствующее разрешение на выполнение строительных работ, и с 2015 года не проводились мероприятия по устранению вышеуказанных нарушений.

Отмечается, что 21 июня 2017 года в рамках данного уголовного производства земельный участок и дельфинарий, расположенный на нем, были признаны вещественным доказательством в данном уголовном производстве, о чем вынесено соответствующее постановление.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на земельный участок, запретив распоряжаться и использовать любым образом указанный земучасток и расположенные на нем строительные сооружения.

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