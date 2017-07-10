Порошенко: НАТО является наиболее эффективным инструментом безопасности в мире

Президент Украины Петр Порошенко считает, НАТО наиболее эффективным инструментом безопасности в мире. Об этом он заявил во время открытия заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы искренне поздравляем представителей 29 государств-членов Альянса. Я подчеркиваю - эффективного инструмента безопасности в мире, самого эффективного союза безопасности государств, образованного после Второй мировой войны", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает успешно развиваться и сейчас.

Президент также указал на то, что Украина законодательно определила вступление в НАТО одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Напомним, 8 июня 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.