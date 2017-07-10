Руководство военной прокуратуры прошло проверку на полиграфе

Руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе для избежания коррупционных рисков в расследовании в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестовано судом на сумму около 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Проверку военных прокуроров, в том числе и руководителя ведомства Анатолия Матиоса, проводили специалисты контрразведки Службы безопасности Украины по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств.

По результатам проверки сведений, которые нуждались бы в реагировании со стороны правоохранительных органов, не установлено.