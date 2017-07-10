Взорвавшийся в Киеве дом не будут восстанавливать

После проведения экспертизы власти определят возможность представления жилья для пострадавших жильцов

Киевская городская государственная администрация считает нецелесообразным восстановление дома, который был разрушен в результате взрыва 8 июля в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевгорадминистрации Геннадий Плис, передают Украинские новости.

"Восстановление дома не является целесообразным, дом не подлежит восстановлению, ему более 70 лет", – сообщил Плис.

Плис отметил, что после проведения экспертизы будет определена возможность представления жилья для пострадавших жильцов дома.

Он подчеркнул, что по состоянию на утро понедельника 24 человека из зарегистрированных в доме 77 жильцов уже отселены во временное жилье.

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Напомним, 8 июля возле метро Голосеевская в Киеве в жилом доме по адресу Голосеевский проспект, 70-2, произошел взрыв, в результаты которого погибли женщина и мужчина.