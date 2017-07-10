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Главная » Страна » Фото, видео На Винничине столкнулись легковушка и микроавтобус: погибли четыре человека

Фото, видео На Винничине столкнулись легковушка и микроавтобус: погибли четыре человека

<span class="label red">Фото, видео</span> На Винничине столкнулись легковушка и микроавтобус: погибли четыре человека
Фото: vn.npu.gov.ua

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу

10.07.17 18
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Между селами Петрик и Дашковцы Литинского района Винницкой области столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes Vito. В результате аварии четыре человека погибли на месте происшествия, водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 02:40 в Литинском районе на автодороге Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка. По информации следственного управления, водитель автомобиля ВАЗ-21110 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем Mercedes Vito", - отметили в полиции.

В результате ДТП 23-летний водитель ВАЗа и два его пассажира в возрасте 23 и 31 года погибли на месте происшествия.

"В минивэне находились супруги из Хмельника. Пассажирка автомобиля, 55-летняя жена водителя, получила травмы, не совместимые с жизнью. 60-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в Литинскую больницу. Следователем назначен ряд экспертиз для установления причины выезда на встречную полосу, в том числе будет выяснено, находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: vn.npu.gov.ua

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