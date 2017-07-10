Документ противоречит международным обязательствам Украины как члена ВТО

Президент Украины Петр Порошенко наложит вето на закон о продлении экспортной пошлины на металлолом еще на два года.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает УНИАН.

"Президентом Украины будет предложена парламенту невозможность принять в том виде, в котором был проголосован в зале законопроект №6382 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", - сообщила Луценко.

Такое решение президента связано с международными обязательствами Украины как члена ВТО.

Она отметила, что президент просит парламент поддержать его поправку, которая касается календарных сроков.

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Напомним, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, и, соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации.

8 июня Верховная Рада приняла закон, который предусматривает продление срока действия экспортной пошлины на два года.