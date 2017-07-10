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Главная » Страна » СНБО сегодня не будет рассматривать законопроект о реинтеграции Донбасса, – Геращенко

СНБО сегодня не будет рассматривать законопроект о реинтеграции Донбасса, – Геращенко

СНБО сегодня не будет рассматривать законопроект о реинтеграции Донбасса, – Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Работа над окончательным вариантом законопроекта все еще продолжается

10.07.17 8
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 10 июля 2017 года, не будет рассматривать законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

Геращенко сообщила журналистам в парламенте, что сегодня на заседании СНБО не будет рассматриваться проект закона о реинтеграции Донбасса. Вместе с тем, она не исключила, что заседание СНБО состоится.

Кроме того, на своей странице в Facebook Геращенко сообщила, что работа над окончательным вариантом законопроекта еще продолжается и в ближайшее время документ будет обсужден на заседании СНБО.

"Друзья-журналисты, много вопросов по законопроекту о реинтеграции Донбасса. В ближайшее время этот законопроект будет обсужден на заседании СНБО, но состоится это не сегодня. Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом еще продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО – об этом расскажут соответствующие структуры Совета нацбезопасности", – написала она.

Ранее Герашенко сообщила, что СНБО рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 10 июля 2017 года, в 16:00.

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