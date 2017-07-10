Порошенко собрался ветировать закон о продлении экспортной пошлины на металлолом

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о продлении экспортной пошлине на металлолом. Такие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Это решение объяснила представитель президента в ВР Ирина Луценко в ходе согласительного совета, передает 112 Украина.

"Президентом Украины также будет предложена парламенту невозможность принять в том виде, в котором был проголосован в зале законопроект номер 6382 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", - сказала Луценко.

По ее словам, это связано с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации.

"Президент Украины предлагает в п.1 закона, поступившего на подпись, слова о трех календарных годах заменить словами о двух календарных годах. Президент Украины просит парламент поддержать эту поправку", - добавила представитель президента в парламенте.

Такая поправка означает, что экспортная пошлина в размере 30 евро на тонну на металлолом будет продлена не на два года, а на год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе не хотят дорогой украинский металлолом

Напомним, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, и, соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации.

8 июня Верховная Рада приняла закон, который предусматривает продление срока действия экспортной пошлины на два года.