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Столтенбрег отметил вклад Украины в деятельность НАТО

Столтенбрег отметил вклад Украины в деятельность НАТО
Йенс Столтенберг / Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Наша страна является единственным партнером, который участвует во всех миссиях и операциях Альянса

10.07.17 14
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Организация Североатлантического договора высоко ценит вклад Украины в работу Альянска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время открытия заседания Комиссии Украина-НАТО, передает УНИАН.

"Мы искренне ценим многочисленный вклад Украины в работу Альянса в течение последних двух десятилетий. Украина является единственной страной-партнером, которая участвует во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово. Мы также тут для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашего государства", - сказал генсек НАТО.

Столтенбрег подчеркнул, что НАТО стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией

"Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны Альянса стоят на вашей стороне. Страны Альянса не признают и никогда не признают нелегитимной и незаконной аннексии Крыма Россией. Нас и дальше беспокоит ситуация на востоке Украины, которая уже унесла тысячи жизней", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что Минские договоренности необходимо выполнить в полном объеме, а СММ ОБСЕ должна получить полный безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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