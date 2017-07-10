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Главная » Страна » В "Борисполе" озвучили требования Ryanair, которые не устраивают руководство аэропорта
В "Борисполе" озвучили требования Ryanair, которые не устраивают руководство аэропорта
Фото: airlinereporter.com

В "Борисполе" озвучили требования Ryanair, которые не устраивают руководство аэропорта

Гендиректор аэропорта назвал ряд требований лоукостера "незаконными и невозможными"

10.07.17 428
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Стали известны требования, которые аэропорту "Борисполь" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры. Об этом сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передает Экономической правды.

В списке требований, по словам Рябикина, есть незаконные и невозможные, например: бесплатная аэронавигация, бесплатные стойки регистрации, бесплатные стоянки для такси, бесплатные площади для рекламы, бесплатная аренда площадей в терминале, бесплатная система приема багажа, бесплатные офисы для продажи авиабилетов, бесплатная земля для строительства отеля, закрепление мест стоянок для самолетов, бесплатные офисы для службы аренды автомобилей, единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов, выплата аэропортам 35% из доходов магазинов duty-free, 60-дневное кредитование со стороны аэропорта.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров – компания Ryanair – объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.

Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему 2 миллиарда убытков в год.

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