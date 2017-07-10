Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 10 июля
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 10 июля
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 10 июля

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 10 июля

10.07.17 415
000

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СНБО сегодня не будет рассматривать законопроект о реинтеграции Донбасса, – ГеращенкоГеращенко: СНБО сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции ДонбассаПленный россиянин Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1517
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 3754
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 19912
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2236
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 761
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1706
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 988
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3100
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1082
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1601
  1. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4251 / 4768
  2. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 4199 / 4739
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 2382 / 3966
  4. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 2075 / 2377
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 2023 / 2299
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1767 / 19912
  7. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1424 / 1601
  8. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1402 / 1520
  9. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1291 / 1427
  10. Самолеты НАТО приземлились в Одессе 1291 / 1456
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 20 / 4739
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13 / 3966
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 40608
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 10 / 2299
  5. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 10 / 1706
  6. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 8 / 1082
  7. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 8 / 2377
  8. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 7 / 6137
  9. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 7 / 19912
  10. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 13432
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.