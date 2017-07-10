СМИ: На Сумщине госпитализировали женщину с подозрением на сибирскую язву

В Сумской области госпитализировали жительницу села Мирополье Краснопольского района с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает местное издание СпецКор со ссылкой на главного врача-инфекциониста Сумской области Ирину Троцкую.

Для подтверждения диагноза у больной взяты анализы, которые отправили на бактериологическое исследование. Больная родом из села Мирополье, где недавно обнаружили сибирскую язву у умерших животных, поэтому болезнь врачи и заподозрили.

"Окончательного диагноза больной еще не установили, ведь нет результатов анализов", - отметила главный врач-инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.

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Напомним, что в конце июня в селе Мирополье Краснопольского района обнаружили сибирскую язву в трупах овец, которых нашли местные жители вблизи реки. Животные были спрятаны в пластиковые мешки и прикопанные землей. Экспертиза подтвердила болезнь.

Все останки животных сожгли, а почву продезинфицировали.

В селе введен 15-дневный карантин. Ветеринары проверяют скот и проводят прививки.