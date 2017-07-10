В Украине заработал проект виртуальных посещений суда

В Украине начата масштабная видеофиксация судебных дел с помощью технологии виртуальной реальности VR 360, которая позволяет одновременно осуществлять съемку и просмотр видео судебного процесса в измерении 360 градусов, то есть со всех возможных углов и ракурсов вокруг камеры. Такой просмотр дает возможность каждому человеку практически "оказаться в зале суда", сообщается на сайте проекта.

"Осуществляется одновременная запись всего пространства, которое окружает видеокамеру, и достигается эффект присутствия обозревателя в зале судебных заседаний. Такое видео можно просматривать уже сегодня на любом профессиональном компьютере или смартфонах через посещение YouTube канала "Открытый суд". Просматривая такое видео на Youtube, подписчики проекта "Открытый Суд" смогут "оказаться в зале судебных заседаний" и самостоятельно следить за всем, что происходит в ходе разбирательства дела, просто наклоняя свой смартфон в разные стороны или же перетягивая плоскость экрана на компьютере", – говорится в сообщении.

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Инициатива внедряется проектом "Открытый суд", который с начала 2015 года осуществил видеофиксацию свыше 5 тысяч судебных дел во всех областях Украины с целью обеспечения транспарентности правосудия, утверждения высоких стандартов судебного процесса и усиления гарантий соблюдения процессуальных прав участников судебных дел.