Порошенко просит НАТО создать фонд поддержки украинских военных

Это необходимо для появления в Украине сети заведений психологической реабилитации участников АТО

Украинский президент Петр Порошенко официально обратился в Североатлантический альянс с предложением о создании нового трастового фонда для Украины. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом по итогам заседании Комиссии Украина-НАТО, передает Европейская правда.

"Я предложил НАТО создать новый трастовый фонд для создания в Украине сети заведений для психологической реабилитации участников АТО", – сказал Порошенко.

Президент и генсек не уточнили, принято ли соответствующее решение со стороны Альянса.

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Напомним, сейчас страны-члены НАТО финансируют программу по помощи раненым украинским военным, а также в индивидуальном порядке помогают с лечением бойцов АТО.