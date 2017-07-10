В Киеве перестанут ходить трамваи №14 и № 15 – до сентября

С 12 июля до 1 сентября в Киеве не будут курсировать трамваи маршрутов №№ 14 и 15 в связи с ремонтом путепровода на пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".
На период ремонтных работ перевозка пассажиров будет осуществляться временными автобусными маршрутами.
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Капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекте Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела стартовал 8 июля. О точных сроках выполнения работ не сообщается.