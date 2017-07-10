Рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса перенесут на осень, – СМИ

Рассмотрение законопроекта о деоккупации и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса перенесут на осень из-за разногласий. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Администрации президента.

Документ должны были рассмотреть сегодня на заседании СНБО. Однако, но, по данным собеседника, это не смогли сделать из-за разногласий по формулировкам законопроекта.

"Скорее всего, теперь закон отложат до осени", – сказал источник.

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Ранее сегодня, 10 июля, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Герашенко сообщила, что СНБО рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 10 июля 2017 года, в 16:00. Через несколько часов Геращенко сообщила журналистам в парламенте, что сегодня на заседании СНБО не будет рассматриваться проект закона о реинтеграции Донбасса.