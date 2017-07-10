Столтенберг открыл представительство НАТО в Украине

В Киеве открыли новое здание представительства НАТО в Украине. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Переведение сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, проведение информационной, разъяснительной работы, практическое и отраслевое сотрудничество – это основы евроатлантической интеграции Украины и они являются нашими приоритетами", – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет усиливать поддержку Украины.

"НАТО и в дальнейшем будет оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и будем продолжать и углублять свою практическую поддержку Украине во многих сферах", – заявил Столтенберг.

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Он сообщил, что в новом помещении представительства НАТО в Украине также разместятся Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО.