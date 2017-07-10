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Siemens предприняла юридические меры для предотвращения установки своих турбин в Крыму

Siemens предприняла юридические меры для предотвращения установки своих турбин в Крыму
Фото из открытых источников

Турбины якобы предназначались для проекта на российском Таманском полуострове

10.07.17 1402
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Немецкий концерн Siemens принял юридические меры для предотвращения установки своих турбин на территории оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственный источник в компании, знакомый с ситуацией, передает РБК-Украина.

Согласно информации издания, в Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове, но на прошлой неделе стало известно, что Россия доставила их в оккупированный Крым, где президент Владимир Путин пообещал установить стабильное энергоснабжение.

"Были предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму", – заявил источник в компании, который дал комментарий на условиях анонимности, потому что этот инцидент все еще расследуется.

Он добавил, что принятые меры включали в себя также юридические шаги, однако не дал более конкретной информации.

Пресс-служба Siemens пока ситуацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

Siemens пообещала провести тщательное расследование факта возможной поставки произведенных им турбин в Крым, а также заявила, что не будет оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования.

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