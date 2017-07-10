В Украину вернется жара, но пройдут грозовые дожди

В начале недели в Украине ожидается жаркая погода, с четверга во многих регионах похолодает. Практически всю неделю будут идти дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге - до +30°. На севере столбик термометра поднимется до +28°, в центре до +27°. На западе обещают +29°, в восточных областях до +26°.

Прогноз на 10 июля

Во вторник, 11 июля, на западе пройдут дожди с грозами. Днем на севере и западе до +33°, в остальных регионах Украины +28°...+31°.

Прогноз на 11 июля

В среду, 12 июля, местами ожидаются грозы. Днем на востоке до +31°.

Прогноз на 12 июля

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране +12°...+18°, днем на юге до +32°.

Прогноз на 13 июля

В пятницу местами пройдут дожди. На востоке до +31°, в остальных регионах +19°...+28°.

Прогноз на 14 июля

15 и 16 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +10°…+18°. Днем температура по стране +21°...+30°. В воскресенье ночью на западе до +10°, днем в Украине +22°...+32°.

Прогноз на 15 июля

Прогноз на 16 июля

Народный прогноз

10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).

11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

12 июля - день Петра и Павла. День убывает, а жара прибывает.

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

15 июля — Фотия. Если появились желтые листья на деревьях — к ранней осени и зиме.

16 июля - Маков день. Наступает пик летней жары.