Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката

Им стал Виталий Мешечек

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил беглому бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемого в государственной измене, государственного адвоката Виталия Мешечека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра, передают Украинские новости.

Центр бесплатной правовой помощи 7 июля получил решение Оболонского районного суда Киева от 6 июля о назначении Януковичу госадвоката.

"Региональным центром поручением от 7 июля 2017 года №026-0003639 для осуществления защиты Януковича В. Ф. назначен адвокат Мешечек Виталий Владимирович", – сказано в сообщении.

При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона "О бесплатной правовой помощи" учитывались специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства.

Согласно доверенности, выданной региональным центром, адвокат должен прибыть для участия в судебном заседании 12 июля в 10:00.

Напомним, 5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.